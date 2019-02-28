شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تطوير «السكة الحديد» يتطلب «مشروعاً قومياً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هانى ضاحى، نقيب المهندسين، وزير النقل الأسبق، أن تطوير هيئة السكك الحديدية، يجب أن يكون من خلال مشروع قومى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مباشرة، مثل المشروع القومى للطرق، والذى أحدث طفرة عظيمة فى مصر وساهم فى رفع معدلات التنمية وتصنيف البلاد فى المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال ضاحى لـ«المصرى اليوم»، إن المشروع القومى المقترح يجب أن يرتكز على مجموعة من العناصر الرئيسية وهى العنصر البشرى وضخ دماء جديدة مدربة، من خلال معهد وردان التابع للهيئة، من خلال المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين مصر وألمانيا، فى هذا الشأن، وذلك لمواكبة التحديثات القائمة.

وأضاف ضاحى أن المشروع سيمنع التعدى على حرم السكة الحديد لأن جميع الجهات ستكون ملزمة ومسؤولة عن حرم المرفق الذى يجب ألا يقل عن ٥٠٠ متر فى كل اتجاه، كما يجب شراء عربات وجرارات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والتى تمثل ٧٠% من الخطوط، بهدف زيادة تشغيل القطارات الجديدة، مع ضرورة الانتهاء من تطوير المزلقانات، وأن يكون هناك تعاون جاد بين كل الجهات مع الهيئة.

وأشار ضاحى إلى أن الخطة الاستثمارية فى الهيئة عام ٢٠١٥ كانت بـ٧٠ مليار جنيه، وحالياً تحتاج الهيئة لـ٢٠٠ مليار. ونبه ضاحى إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، بذل مجهوداً كبيراً خلال العامين اللذين تولى فيهما الوزارة، فى استكمال مشروعات السكة الحديد، وحادث جرار محطة مصر خطأ بشرى واضح وساذج، ويجب أن يكون هناك عقاب رادع لمن أخطأ.

وأشار ضاحى إلى أنه يجب خلال الفترة المقبلة، توحيد الرؤى والدراسات بحيث يتم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار فى السكة الحديد، بالإنشاء والتشغيل والإدارة، وفقاً لتعديلات القانون المنظم للهيئة وهو واحد من أهم إنجازات الدكتور هشام عرفات، خصوصاً أن هذا الأمر أصبح موجودا فى كل دول العالم وآخرها بالمملكة العربية السعودية.