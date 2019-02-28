شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء من سائق الجرار أدت لـ«كارثة محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التقارير الأولية لحادث جرار محطة مصر، والذى وقع أمس الأول، أن هناك 5 أخطاء رئيسية، موزعة بين التشغيل والإشارات والبنية التحتية، كانت السبب فى وقوع كارثة رصيف 6، والتى أودت بحياة العشرات من المواطنين.

وذكرت التقارير، التى اعتمدت على المعاينة الأولية وما سجلته كاميرات المراقبة عن الحادث، أن محاشرة وقعت بين جرار الحادثة 2310 وجرار 2305 فى منطقة «بونى»، أمام ورش أبوغاطس، حيث ترجل السائقان من الجرارين لفك ارتباطهما، دون اتخاذ إجراءات التأمين المُتَّبعة.

وقالت مصادر بوحدة السلامة بالهيئة العامة لسكك حديد مصر إن هناك 5 أخطاء أدت إلى الحادث، موضحةً أن سائقى الجرارين لم يقوما بإطفاء المحركات، واستدعاء ونش الهيئة لفك المحاشرة، كما ترجَّل السائقان وتركا الجرارين فى وضع التشغيل، إذ كان الجرار المنكوب فى وضع التشغيل على «سرعة 8»، وهى السرعة القصوى للجرار من وضع الثبات للانطلاق.

وأضافت المصادر أن سائق الجرار لم يأخذ «يد العاكس» معه عندما نزل من الكابينة، إذ إنها المسؤولة عن تحرك القطار، وتركها والقطار فى وضع التشغيل يسمح له بالتحرك، كما لم يقم السائق بوضع «إسورة» تأمين عجلات القطار والقضيب لمنع انزلاق القطار.

وتابعت المصادر أن برج الإشارات أخطأ، خاصة أن التحويلات كانت مفتوحة أمام الجرار، مؤكدةً أن أى إجراء واحد من الـ5 المشار إليها كانت كفيلة بتفادى الكارثة، إذ إن المسافة من ورش أبوغاطس إلى أرصفة المحطة تصل إلى 2 كيلومتر، ووضع يد القطار على «سرعة 8» كان السبب فى دخوله على الرصيف بسرعة تُقدر بـ60 كيلومتراً فى الساعة.