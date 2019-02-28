شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بضبط المتهم بتهريب 300 كيلو مخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة فيصل والجناين، برئاسة أيمن قطب، رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، بسرعة ضبط وإحضار سائق شاحنة حاول تهريب مخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.

وكشفت التحقيقات التي أجراها طاهر السطوحي، وكيل النيابة، عثور قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي على شاحنة نقل بعد أن هرع سائقها هاربًا فور رؤيته لتفتيش الشاحنات التي أمامه بدقة شديدة، وبتفتيشها عثر بها على 300 كيلو بانجو.

فيما أمرت النيابة بإرسال المادة المضبوطة إلى المعامل لتحليلها وسرعة ضبط وإحضار سائق الشاحنة.