شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة حل مشكلات مستثمري مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الخميس، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لبحث مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح، وذلك بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، ومسؤولي عدد من الجهات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع، حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العمل على تذليل أي معوقات تواجه مستثمري مطروح، موضحًا أنه تم عقد أكثر من اجتماع للجنة بهدف التعرف المباشر على المشكلات التي تواجه مستثمري المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات، بما يسهم في إعطاء رسالة إيجابية للمستثمرين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وبما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للقرارات والإجراءات التنفيذية التي تصدر عن اجتماعات اللجنة المشكلة التي تتولى حصر وتصنيف المشكلات التي تواجه مستثمري مطروح، وذلك تمهيدًا للوصول إلى حلول واضحة بشأنها، بما يضمن دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن عدد الحالات التي يتم التعامل معها من قبل اللجنة المشكلة لبحث مشكلات مستثمري محافظة مطروح، قد وصلت إلى 295 حالة، منها 54 حالة سيتم حلها فور اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن المحافظة، وهو ما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، كما تم التطرق إلى ما يتم إجراؤه من تسويات وتحرير لعدد من العقود مع المستثمرين، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وهو ما يتيح حصول الدولة على مستحقاتها المالية قبل المستثمرين، وفي الوقت نفسه استكمال المستثمرين لمشروعاتهم التنموية.