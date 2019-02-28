شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكلف مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد رمسيس، وذلك عقب حادث الأربعاء.
وشدد الوزير على ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية للأماكن التي تعرضت للحادث، الأربعاء، بما يسهم في تحقيق عنصر الأمن والسلامة.
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