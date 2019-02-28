شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد يحاضر بملتقى مصر لتأهيل الشباب لسوق العمل بمجال الإعلام 2 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الحرم اليونانى في وسط القاهرة، 1 مارس 2019، ملتقى تبادل الخبرات المهنية والعملية في مصر، بمشاركة 250 خبيرا من مجالات شتى، منها إدارة الأعمال، التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، التكنولوجيا و10 مجالات أخرى، بالشراكة مع قناة TeN.

ويحاضر الإعلامي الكبير عمرو عبدالحميد، في جلسة خاصة عن المجالات المهنية في الإعلام، يوم السبت 2 مارس المقبل، كما يقوم بإرشاد وتوجيه مهنى لكل الحاضرين، بحيث يبنى كل شخص وعيا بنقاط قوته الأساسية وأكثر المجالات التي تلائم طبيعة شخصيته وشغفه.

ويشهد الملتقى أكثر من 6 أنشطة وجلسات تدريبية تحدث بالتوازى، ومنها على سبيل المثال: حلقات نقاشية وقصص نجاح لرؤساء ومديري الشركات والبنوك والتي تكون مصدر إلهام لأكثر من 3000 طالب وخريج حديث حاضرين بالملتقى، وأكثر من 60 ورشة عمل يحاضر بها الخبراء وممثلو الشركات الموجودون بالملتقى، مما يتيح للشباب التعرف على كل ما هو جديد في مجالاتهم وكل الخطوات، التي يحتاجونها للتأهل لسوق العمل والمسار الوظيفى.

ويعتبر المؤتمر فرصة للتواصل وبناء شبكة علاقات مع العديد من المؤسسات والشركات التي توفر فرصا تطويرية، مثل التدريب، الكورسات، المنح والبرامج التأهيلية، والقائمان على تنظيم الحدث سنوياً هما شركتا Career 180 وCareer Advancers وهما تعملان على خلق بيئة غنية بالفرص والتعلم للطلبة والشباب حديثي التخرج لسد الفجوة بين المرحلة الأكاديمية والواقع المهني من متطلبات سوق العمل.