شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: «قلبي موجوع من إمبارح» على ضحايا محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النجمة نبيلة عبيد: «قلبي موجوع من إمبارح وحزينة جدا»، وذلك تعليقا على حادث محطة مصر، وأشارت إلى أن الضحايا «صعبانين» عليها، وأنها لا تملك سوى أن تدعو الله أن يرحم الضحايا ويصبر قلوب أهاليهم.

وتمنت الفنانة الكبيرة الشفاء للمصابين، داعية الله أن يعودوا إلى منازلهم سالمين.