شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن عن صرف أموال لأسر المتضررين من حادث القطار: «لا توجد أموال تعوض فقدان إنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعمل على مساندة أسر الضحايا والمصابين، مشيرة إلى أن المبالغ المالية التي تم صرفها لأهالي ضحايا حادث محطة مصر لا يجب أن يتم احتسابها تعويضات، مؤكدة «لا توجد أموال تعوض فقدان إنسان».

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، أدلت بها وزيرة التضامن لمراسل قناة «إكسترا نيوز»، عقب تفقدها معهد ناصر، حيث يتلقى عدد من الحالات الرعاية الصحية به، جراء حادث محطة مصر.

وشهدت محطة مصر للسكك الحديدية، تحديدًا رمسيس، حادثًا مروعًا، بعدما اصطدم جرار بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى نشوب حريق هائل.

وأكدت وزيرة التضامن أنها تواجدت والعديد من المسؤولين بالمستشفيات التي استقبلت مصابي حادث محطة مصر، من أجل مساعدتهم والتأكد من أنهم يتلقون الرعاية اللازمة، قائلة «إحنا موجودين معاهم وتحت أمرهم ولو قادرين نعمل حاجة هنقدمهلهم».