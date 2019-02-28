شكرا لقرائتكم خبر عن «فبراير» يعيد حريق القطارات بعد 17 عاماً من «قطار الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

النيران هى القاسم المشترك، والدماء المحترقة كست المشهد فى الحادثين رغم أن الفارق الزمنى تجاوز 17 عاما، إلا أن حجم الكارثتين بقى الأكبر فى تاريخ السكة الحديد وحوادث القطارات. فحادث أمس الذى وقع بمحطة مصر يعد ثانى حادث احتراق لقطار يخلف كارثة إنسانية تسقط عشرات الضحايا والمصابين.

ففى 20 فبراير أيضا، ولكن عام 2002، كانت الكارثة الكبرى فى حوادث القطارات عندما اشتعلت النيران فى قطار الصعيد رقم «832» المتجه من القاهرة إلى أسوان بسبب إهمال أحد الباعة داخله واحتراق أسطوانة غاز كان يستخدمها فى إعداد الشاى للركاب، لتشتعل النيران فى القطار، وتحديدا فى 5 عربات منه ويحترق أكثر من 300 راكب كانوا فى طريق عودتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرهم بالصعيد.

وكما كان حريق قطار 2002 إحدى كبرى الكوارث التى تشهدها حوادث الطرق فى مصر بشكل عام، كانت هناك أيضا تفاصيل أخرى حدثت للمرة الأولى ذات صلة بالحادث.

شهدت المحاكمة مثول وزير النقل وقتها، المهندس إبراهيم الدميرى، للشهادة والإدلاء بما لديه من أقوال تخص هيئة السكة الحديد قد تكون ذات صلة بالحادث، لتكون أول مرة يقف فيها وزير أمام المحكمة شاهدا فى حادث وقع داخل نطاق مسؤوليته التنفيذية.

ولأول مرة أيضا فى تاريخ المحاكم تنتقل هيئة المحكمة التى تحاكم المتهمين برئاسة القاضى الراحل المستشار سعد عبدالواحد لمعاينة القطار المحترق، والذى استقرت عرباته المتفحمة بمنطقة العياط لتشاهد المحكمة على مرأى ومسمع من جميع أعضائها حجم الحريق كى تتمكن من تكوين عقيدتها قبل النطق بالحكم، والذى صدر بعد 7 أشهر من نظر القضية وقضى ببراءة جميع المتهمين لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورطهم فى الحادث.