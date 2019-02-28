مصر | حجز سائق الجرار المتسبب في حريق محطة مصر 24 ساعة لحين ورود التحريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز سائق الجرار المتسبب في حريق محطة مصر 24 ساعة لحين ورود التحريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابات، بحجز "أيمن. ا" سائق جرار 24 ساعة، والذي اصطدم بالجرار 2310 المتسبب في حريق "محطة مصر"، وذلك لحين ورود التحريات حول الواقعة.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا تفصيليا بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وقال النائب العام، أمس الأربعاء، إن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما".

وأضاف: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية".

وتابع: "اصطدم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم".