مصر | "حفروا بعمق 15 مترا".. ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حفروا بعمق 15 مترا".. ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، في القبض على 7 أشخاص، أثناء حفرهم أسفل أحد المنازل، بمنطقة أبو الهول الأثرية، للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، عن قيام "أحمد. أ. خ"، 55 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة أبو الهول السياحي، دائرة قسم شرطة الهرم، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة

وبمداهمة مسكن المتهم تبين عدم تواجده بمسكنه، وبالفحص والمعاينة تبين حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 15 متر، كما تبين وجود 7 أشخاص حال حفرهم تنقيبا عن الأثار وهم "مصطفى. ع.ع"، 28 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة العمرانية، "حسين. أ. ح"، 33 سنة، حلواني، ومقيم كفر الجبل بمنطقة الهرم، "يوسف. م.ف"، 18 سنة، طالب ومقيم المجزر الألي، بمنطقة الهرم، "محمد. ع.خ"، 32 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بنزلة السمان بالهرم، "عادل. أ. م"، 36 سنة، عامل ومقيم شارع المطبعة بمنطقة العمرانية، "شعبان. أ. م"، 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع العمدة بمنطقة الهرم، "أحمد.ن.ع"، 27 سنة، مندوب مبيعات ومقيم كفر الجبل بمنطقة الهرم، وبمواجهة المتهمين أقروا أمام العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية بارتكاب الوقائع والحفر تنقيبا عن الآثار.

وبالمعاينة بمعرفة لجنة أثرية من تفتيش آثار الهرم، تبين أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر المحضر اللازم بمعرفة اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والاثار، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

