مصر | "رحلة الثراء السريع ".. شرطة السياحة والآثار تداهم منزلا بكفر الجبل بعد هروب صاحبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رحلة الثراء السريع ".. شرطة السياحة والآثار تداهم منزلا بكفر الجبل بعد هروب صاحبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال شرطة السياحة والآثار بالجيزة، منزل عاطل بمنطقة كفر الجبل، وتبين حفره أسفل المنزل تنقيبا عن الآثار، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، إلى قيام "عزب.خ.ع"، 40 سنة، عامل، ومقيم كفر الجبل، بمنطقة الهرم، بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الأثار

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة.

وبمداهمة مسكنه تبين عدم تواجده بمسكنه، وبالفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بمساحة 2.5 في 1.5 متر وبعمق 2 متر تقريبًا، وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار، لتولي النيابة العامة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.