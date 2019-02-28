مصر | الطب الشرعي يكشف عن هوية 5 جثث من ضحايا حادث محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطب الشرعي يكشف عن هوية 5 جثث من ضحايا حادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعي، إنه تم التعرف علي هوية 3 جثث أخرين من ضحايا حادث محطة مصر، وهم كلا من مكاريوس راضي، ووسام حنفي، ونادية صبور.

وأضاف المصدر، أن المصلحة تواصل أخذ عينات DNA من باقي أهالي ضحايا حادث محطة مصر لمطابقتها بالعينات المأخوذة من جثث الضحايا لمعرفة هويتهم، كما تم التعرف أمس علي هوية أثنين من جثث الضحايا في الحادث، وهم كلٍ من بيشوي فتحي كامل و إيفون عياد، وجارى الآن التعرف على هوية باقي الجثامين.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا حادث محطة مصر للسكك،وسحب عينات البصمة الوراثية للضحايا وذويهم، وجارى إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.

وكانت مشرحة زينهم استقبلت أمس جثث ضحايا حادث حريق محطة مصر، وتم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين لإعداد تقارير الصفحة التشريحية، وإجراء تحاليل DNA لمعرفة هوية جثث المتوفيين والوقوف علي أسباب الوفاة.