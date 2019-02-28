أخبار مصر | 'انتخابات الصحفيين': حضور غير النقابيين يبطل قرارات العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'انتخابات الصحفيين': حضور غير النقابيين يبطل قرارات العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، أن حضور اجتماع الجمعية العمومية للنقابة غدًا، يقتصر فقط على أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين في حالة اكتمال النصاب القانوني وهو 50%+1.

وقال في تصريحات صحفية، أنه لن يسمح لغير أعضاء النقابة حضور الاجتماع الذي سيُعقد بمسرح النقابة، لمناقشة جدول الأعمال وتلاوة القرارات، مشيرًا إلى أن عملية التصويت في اللجان الانتخابية لن تبدأ الا عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية وتلاوة القرارات.

وأضاف أن حضور اجتماع الجمعية العمومية لغير أعضاء النقابة، يؤدي إلى بطلان القرارات الصادرة عن الاجتماع.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.