أخبار مصر | قبل انعقادها بساعات.. تعرف على أماكن لجان الاقتراع بانتخابات 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انعقادها بساعات.. تعرف على أماكن لجان الاقتراع بانتخابات 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، عن أماكن لجان الاقتراع بالانتخابات، والتي مقررًا أن تنعقد غدًا.

وتُوزع لجان التصويت بأدوار النقابة؛ حيث يبدأ التصويت بكشوف الجمعية العمومية بالسرادق المُقام أمام النقابة بشارع عبدالخالف ثروت، ثم التوجه للتصويت في اللجان المُوزعة بكافة الأدوار.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن إقامة سرادق أكبر من السرادق العادي الذي تُقيمه النقابة هذه المرة، وذلك لاستيعاب الزيادة التي شهدتها الجمعية العمومية في عدد أعضائها مؤخرًا.

وأعلنت توزيع اللجان علي الأدوار كالتالي:

*الدور الأرضي: 1 / 2 /3

*الدور الأول: 4 /5 /6/ 7 /8 /9

*الدور الثاني: 10 /11 / 12 /13 /14 /15

*الدور الرابع: 16 / 17 / 18 /، 19 /20 /21 / 22

*الدور الخامس: 23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30

*النقابة الفرعية بالإسكندرية: 31

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات، بطباعة بطاقات بيانات خاصة بالناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، والتي سيتم تسليمها لكل عضو أثناء تسجيله في كشوف الجمعية.

وتشمل بيانات البطاقة: اسم الناخب ورقمه المسلسل في كشوف الناخبين، بالإضافة إلى رقم اللجنة الخاصة به، وكذلك الطابق المتواجد به اللجنة، فضلًا عن إرسال رسالة sms للأعضاء تتضمن نفس البيانات.

ومن المقرر أن يتم إجراء التسجيل بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة، مؤكدًا أنه في حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، والبالغ عددهم(8624)، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.