أخبار مصر | "الجدعان".. شباب يقدمون مساعدات عينية وتوفير مسكن لأهالي ضحايا ومصابين رمسيس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجدعان".. شباب يقدمون مساعدات عينية وتوفير مسكن لأهالي ضحايا ومصابين رمسيس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مجموعات من الشباب تطوعوا خلال الساعات الماضية لتقديم يد العون للضحايا والمصابين في حادث رمسيس الذي أصاب كل مصري بالحزن والألم.

سهيلة يحي، شابة مصرية تبلغ من العمر 26 عامًا، تسكن منطقة المرج في القاهرة، وتقول إن العمل كله تطوعي بحت، فكل فرد يتبرع بالفائض لديه من الوقت، وما يستطيع تقديمه من مساعدات، وبما يستطيع تقديمه من مجهودات.

وأوضحت يحي، خلال تصريحات لبوابة الخليج 365، أنها ومجموعة كبيرة من الشبان قاموا بتقديم مساعدات عينية للمصابين في عدة أماكن سواء أمس أو اليوم أمام مشرحة زينهم لأهالي الضحايا.

وأضافت أن المساعدات التي يقبلونها دومًا عينية، ولا يقبلوا المساعدات المادية، بل ويطلبوا من أصحاب المساعدات أن يرافقوهم أثناء توزيعها، وهو الأمر الذي قالت عنه إنه إيجابي للغاية في مصر، وفي كل مرة يتم النشر على صفحات التواصل الاجتماعي يجدوا تجاوبًا كبيرًا من الأهالي على كل المستويات.

وختمت يحي كلماتها بأنهم أيضًا وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمتطوعين يوفرون المسكن للمغتربين فترة إقامتهم في القاهرة لمتابعة ذويهم، وأضافت أن هذا الأمر يعتبر استثمار جيد لطاقات الشباب، وفي نفس الوقت هو معاونة للجهات الرسمية، التي يجدون منها تعاون وتسهيل كبير.

يذكر أن عدد من الأهالي تجمعوا أمام مشرحة زينهم في منطقة السيدة زينب، منذ صباح اليوم الخميس ، وذلك في انتظار فحص جثث ذويهم تمهيدًا لاستلامها وإيصالها لمثواها الأخير بعد انتهاء الإجراءات الرسمية.