أخبار مصر | "الوفد" يتبنى إنشاء صندوق تكافل لمواجهة الأزمات الطارئة.. ويتبرع بمائة ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يتبنى إنشاء صندوق تكافل لمواجهة الأزمات الطارئة.. ويتبرع بمائة ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، عن تبني الحزب إنشاء صندوق للتكافل لمواجهة الأزمات الطارئة التي يمر بها الوطن، حتى لا تتحمل الدولة بمفردها الأعباء انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي ينبغي على الجميع، مؤسسات، وهيئات، وأفرادًا، تحملها تجاه هذه المصائب والشدائد التي تحدث، فالوطن ملك للجميع، ويجب أن يؤدي أبناؤه دورهم تجاهه، كل في موقعه وفقًا لنظرية "المشاركة في الأعباء" التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وترسيخًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين الناس.



وناشد "أبوشقة" جميع المؤسسات مساندة الدولة في تحمل هذه المسئولية، وتضامنا مع أبناء الوطن الملكومين وقت المحن والشدائد.



وانطلاقًا من الشعور بالمسئولية والدعوة التي أطلقها حزب الوفد تبرع حزب الوفد بمبلغ 100 ألف جنيه لأسر ضحايا قطار محطة مصر، تضامنًا مع أسر الضحايا في مصابهم الأليم.



وأهاب المستشار بهاء الدين أبو شقة بالمواطنين أن يسبقوا الدولة في تقديم يد العون والمساعدة لهذه الأسر، مؤكدًا أن أصالة المصريين دائما تظهر في وقت الشدائد والمصائب.



وأوضح "أبو شقة" أن الحكومة تحركت علي الفور وقت وقوع الحادث، إضافة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته إلى الحكومة بالانتقال إلي موقع الحادث، وأنه لا تستر على فساد أو إهمال.



ودعا رئيس الحزب المصريين إلى الالتفاف حوب الدولة لمجابهة الفساد، مشيرًا إلي أن أرواح المصريين لا تقدر بثمن.



وأعرب "المستشار بهاء الدين أبو شقة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا في الحادث، سائلًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله علي المصابين بالشفاء العاجل.