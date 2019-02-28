استنفار أمني في اليوم الأول بعد حريق محطة مصر

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حادث محطة مصر
شهد اليوم الأول بموقع حادث قطار محطة مصر، وجودا أمنيا مكثفا من قبل قوات أمن الجيش والشرطة، على جميع مداخل ومخارج المحطة، ورصدت عدسة "التحرير" خلال جولتها داخل المحطة الوجود الأمنى على البوابات الرئيسية للمحطة، وجميع الأرصفة، مطالبين الركاب بضرورة وضع كل الحقائب على الأجهزة من أجل التفتيش. كما شهدت جميع أرصفة الوجهين البحرى والقبلي إقبالا كثيفا من الركاب المسافرين على القطارات، وبالأخص رصيف 8 المجاور لرصيف الحادث رقم 6، وانتظمت حركة القطارات على الجانبين، فى المواعيد المحددة لها.
"التحرير" استطلعت خلال جولتها آراء عدد من الركاب عن الحادثة الأليمة، حيث أبدوا حزنهم الشديد على ما تعرض له المصابون وحالات الوفاة جراء الحادث ولحظات الرعب التى عاشها الركاب، مطالبين بضرورة الاهتمام بالهيئة، وإصلاح جميع قطارات السكة الحديد، لأن أغلب القطارات متهالكة وتفتقر إلى الصيانة، فضلًا عن تدني
"التحرير" استطلعت خلال جولتها آراء عدد من الركاب عن الحادثة الأليمة، حيث أبدوا حزنهم الشديد على ما تعرض له المصابون وحالات الوفاة جراء الحادث ولحظات الرعب التى عاشها الركاب، مطالبين بضرورة الاهتمام بالهيئة، وإصلاح جميع قطارات السكة الحديد، لأن أغلب القطارات متهالكة وتفتقر إلى الصيانة، فضلًا عن تدني مستوى الخدمة التى تقدم للركاب، مضيفين "القطارات عفا عليها الزمن خصوصا القطارات المميزة".
وأكد الركاب أن استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات لا تعنى انتهاء المشكلة، ويتعين على الهيئة أن تقوم باتخاذ إجراءات فعلية لإطلاح منظومة السكة الحديد، مشيرين إلى أن الطريقة التى تحدث بها سائق القطار، تفتقر إلى المنطقية.
وفى سياق متصل، انتظمت حركة البيع والشراء عبر الأكشاك الموجودة على الأرصفة، إلا أن الإقبال عليها محدود.
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