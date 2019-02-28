انت الان تتابع نائب: عمال وسائقو السكة الحديد يحتاجون تدريبات نفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تكرار حوادث القطارات ينتج عنه استقالات متكررة لوزراء النقل، وبالرغم من ذلك يستمر الوضع على ما هو عليه وتتكرر الحوادث ويسقط الضحايا من جديد، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة هيكلة القطاع ذاته والوقوف على أسباب المشكلة، موضحا أن العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية، وبالتالي فإن عدم تكرار مثل هذه الحوادث لا يعتمد فقط على تطوير هيئة السكك الحديدية وتحديث نظم الإشارات الكهربائية وقضبان الهيئة فقط، بل ايضا على تدريب سائقي القطارات، ومعاقبة المخطئ ليكون عبرة لغيره.

وطالب مشهور، بوضع برامج للسائقين والعاملين بمختلف قطاعات الهيئة، لتدريبهم ليس فقط على نظم التشغيل، بل وتوفير إعداد نفسي وذهني على كيفية التعامل مع أي أحداث طارئة.وتابع: "بعد تصريحات سائق الجرار المتسبب بكارثة حريق محطة مصر بان التقصير نتج عن شلل في تفكيره وقت الاصطدام بجرار آخر، تأكد الأمر بضرورة إعداد