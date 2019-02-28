المنوفية تكرم وليد مرضي بطل حادث محطة مصر

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وليد مرضي

ألقى جسده في النيران لإنقاذ ضحايا محطة مصر من الموت فاستحق أن تمد له يد التكريم في بلده.. كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، المواطن وليد مرضى الفقى المقيم بقرية الحامول مركز منوف، نظرا لما قام به من دور بطولى فى إنقاذ مصابى حادث قطار محطة مصر صباح أمس، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة منوف ووكيل وزارة الصحة، حيث قدم المحافظ شهادة تقدير ودرع محافظة المنوفية ومكافأة مالية للبطل، مؤكدا أن ما قام به ليس بغريب على شعب المنوفية، وأن المحافظة سباقة ورائدة دائما فى احتواء الأزمات بمعدن شعبها الأصيل الذى يظهر وقت الشدة.

وقدم محافظ المنوفية، خالص تعازيه لأسر المتوفيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أننا جميعاً أبناء وطن واحد نعمل من أجل رفعته وتقدمه. وأعرب البطل وليد مرضي، عن سعادته وشكره بهذا التكريم ولقائه بمحافظ المنوفية. يذكر أن المواطن