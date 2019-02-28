شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدل 90 اعتبارا من غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة التموين تخفيض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة، إلى جانب تكليف وزير الإسكان مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة مصر.

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

تفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مقر ورش أبى غطاس، والتى انطلق منها جرار رقم 2302 نحو رصيف 6 بمحطة مصر وتسبب فى حادثه أمس الأربعاء.

رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة حل مشكلات مستثمرى مطروح

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لبحث مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح، وذلك بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، ومسئولي عدد من الجهات.

النائب سعيد طعيمة: كذابو الجزيرة خدعونى لإجراء مداخلة وفهمونى إنهم"العربية"

اتهم اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قناة الجزيرة القطرية بخداعه بعد أن كذبت عليه ليجرى مداخلة معها للتعليق على حادث محطة مصر الذى وقع أمس الأربعاء، فأوهمته بأنها قناة "العربية"، مؤكدا عدم علمه بأنها قناة الجزيرة.

وزير الإسكان يكلف مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة مصر

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور، للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد مصر، وذلك عقب حادث أمس.

"الطب الشرعى": الانتهاء من أخذ عينات الـDNAتمهيدا لتسليم الجثامين لذويهم

أكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا حادث محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، لبيان سبب الوفاة، وكذلك سحب عينات "البصمة الوراثية" DNAمن الضحايا وذويهم، مشيرة إلى أنه جار إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

يجرى العمل على قدم وساق، فى العاصمة الإدارية الجديدة، لنقل الجهات الحكومية كافة لها، لتقليل الضغط على القاهرة الكبرى، إذ تسابق الشركات المسئولة عن التنفيذ الزمن، للانتهاء من منشآت العاصمة فى أقل وقت ممكن.

التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر اللحوم الطازجة الى 85 جنيه للكيلو بدلا من 90 جنيه ، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين ، حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارا من غدا أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية ، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيه للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه .

وزارة الأوقاف:خطبة الجمعة بـ8 لغات أبرزها الروسية والألمانية والفرنسية

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمى خطبة الجمعة القادمة بأربع لغات، من أصل ثمانى لغات "الألمانية - والفرنسية - والسواحلية - والهوسا – والروسية- والأسبانية – والإنجليزية - واليونانية "جارى نشر بقية الترجمات حال الانتهاء منها، وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة ستنشر أسبوعيا بعدة لغات بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

إنقاذ فتاة بعد محاولاتها الانتحار وإلقاء نفسها أسفل المترو بمحطة أنور السادات

أكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء دخول القطار رقم (269) محطة أنور السادات بالخط الثانى باتجاه المنيب فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها تدعى ( ياسمين سليمان خليفة أحمد ) طالبة بالمعهد الفنى الصناعى من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بنفسها أمام القطار، وتمكن قائد القطار من الرباط عليها قبل دهسها.

صور.. القائم بأعمال وزير النقل يستقبل سفير المجر لبحث تطوير منظومة السكة الحديد

بدأ منذ قليل، اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والقائم بأعمال وزير النقل مع سفير المجر بالقاهرة ومسئولى إحدى البنوك المجرية لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال تطوير منظومة السكة الحديد والنقل والمواصلات فى مصر.

وزيرة الصحة: ارتفاع ضحايا حادث قطار محطة مصر لـ 22 شخصا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات فى حادث قطار محطة مصر، إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.

مصدر بالأهلى : الأشعة تثبت إصابة إكرامى بتمزق فى عضلة السمانة

أثبتت الأشعة التى أجراها شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى، معاناته من تمزق فى عضلة السمانة، بعد إصابته فى مران الفريق اليوم الخميس.

26 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لودية مالاوي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائمة تضم 26 لاعبا لدخول معسكر الفريق استعدادا للقاء مالاوي يوم 8 مارس بمصر ضمن برنامج المنتخب الاولمبي استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقيه تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020

"فيفا" يرفض استئناف كوليبالى ويعتمد تغريمه مليونا و436 ألف دولار للأهلى

رفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلى السابق واعتمدت تغريمه مبلغ مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي.

صور.. رئيس نقابة السكة الحديد: لدينا 4500 سائق قطار أغلبهم مخلصون بالعمل باستثناء حالات فردية.. ولا تهاون فيمن يثبت تعاطيه مخدرات.. ونعتذر عن خطأ السائق المتسبب فى الحادث الذى أساء لنا جميعا

أكد عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد أنه يتم كشف دورى على سائقى القطارات كل عامين، بجانب قيام لجان من مستشفى السكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان بحملات مفاجئة لإجراء كشف دورى على سائقى القطارات وجميع العاملين فى تشغيل القطارات، وأن أى سائق يتم ثبوت تعاطيه لمواد مخدرة يتم إيقافه 6 شهور ووقف جميع حوافزه ومكافآته خلالها، ثم يتم إعادة الكشف عليه فإذا ثبت استمرار تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للمحاكمة التأديبية.

صور.. أول متحف للكاريكاتير بالشرق الأوسط على أرض الفيوم.. يضم 500 عمل أصلى ومجموعة كبيرة من المجلات النادرة تحكى تاريخ ومراحل الصحافة.. وأعمال "صاروخان" و"البهجورى" أبرزها.. والدخول مجانًا لرحلات المدارس

ليس ككل الفنون ولكنه يعبر عن حقب زمنية مختلفة وعن فكر وروح فنانين يستطيعون وضع كل الأوضاع السياسية والاقتصادية وأحوال المواطنين فى خطوط فكاهية بسيطة موضوعة على لوحة إنه "الكاريكاتير" فكيف إذا جمعت كل هذه اللوحات خلال فترات زمنية مختلفة فى متحف على أجمل بقعة فى أرض الفيوم، حيث قرية تونس الجميلة فأصبح المتحف يمثل نقطة مضيئة وسط لوحة فنية شكلتها زرقة مياه بحيرة قارون وخضرة الأرض الزراعية بتونس والرمال الصفراء بصحراء شمال البحيرة.

كيف يستغل الإخوان السوشيال ميديا للتضليل وتغييب الوعى؟..منطق "لا تقربوا الصلاة" عقيدة الجماعة لهدم الدولة..اجتزاء الفيديوهات وإطلاق الحملات الوهمية وسائل مفضوحة لجذب "المهللين"..والترندات الفاشلة آخر حيلة للحشد

فى القرن الخامس قبل الميلاد، ظهرت السوفسطائية فى بلاد اليونان، ويكفى أن تعرف أن عقيدتهم، أو منطقهم، هو الجدل والانتصار للرأى والإقناع به، سواء أكان هذا بالحق أم بالباطل، وأن مبعث فخرهم تمثل فى قدرتهم على تأييد الرأى ونقيضه فى آن واحد.

6 من أسوأ كوارث السكك الحديد فى العالم.. حوادث القطارات فى العالم تودى بحياة الآلاف سنويا.. 864 إجمالى ضحايا الولايات المتحدة 2017.. وزيادة الحوادث فى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا خلال العقد الجارى بنسبة أكثر من 12%

رغم ما توصل العالم له من تكنولوجيا واسعة فى قطاع النقل والمواصلات، غير أن العديد من أسوأ حوادث القطارات فى التاريخ وقعت فى أوائل القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، والتى تعود أسبابها غالبا إلى الفرامل والخروج عن القضبان أو الحرائق العرضية، لكن سيظل السبب وراء كارثة قطار "محطة مصر"، هو الأكثر جدلا بين الحوادث.