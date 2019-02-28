شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر اللحوم الطازجة الى 85 جنيه للكيلو بدلا من 90 جنيه ، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين ، حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارا من غدا أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية ، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيه للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بجانب تأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية مثل الزيت والسكر والأرز يكفى احتيجات المواطنين .