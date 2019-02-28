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شكرا لقرائتكم خبر عن غداً إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالجيزة وتستمر حتى 30 ابريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غداً الجمعة ، فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة والتى تستمر حتى 30 ابريل 2019 .
ويشارك اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة المواطنين فعاليات المبادرة بالمرور على عدد من الوحدات الصحية .
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