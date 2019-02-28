شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستبعد مٌدرس تعدى على طالب بالضرب فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تابعت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بشأن قيام معلم بضرب طالب بإحدى مدارس الإسكندرية. وأكد الوزارة فى بيان لها اليوم، أن مصطفى العجمى، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أكد أنه تم استبعاد المعلم من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالشئون القانونية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

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