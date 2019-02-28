شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يبعث برقية تعزية إلى الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي ، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا حادث محطة مصر. وقال المكتب الاعلامى للحكومة العراقية فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن عبدالمهدى ، تقدم بالتعزية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حادث محطة مصر، مؤكدا أن رئيس الوزراء العراقى أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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