شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان والجار الله يهاجمان الإخوان: أشباه ثوار وإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، أن الإخوان لم يكونوا ثوار، ووصفهم بـ"أشباه الثوار"، مشددا على أنهم قفزوا على أكتاف غيرهم، من أجل الوصول لكرسى الحكم.

وقال ضاحى "الإخوان لم يكونوا ثوارا ولكن كانوا أشباه ثوار قفزوا على أكتاف غيرهم واستنجدوا حتى باليهود من أجل أن يجلسوا على كرسى الحكم فخاب مسعاهم".

وتابع "كلما تمعنت فى حركة الإخوان أكثر فأكثر وجدتها أكثر من سخيفة".



ضاحى خلفان

فيما أشاد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، بإعلان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الإخوان المسلمين، بـ"دواعش العصر"، مشيرا إلى أنهم دمروا العالمين العربى والإسلامى.

وقال الجار الله :" شيخ الأزهر الطيب بإعلانه أن الاخوان المسلمين هم دواعش العصر، أى أنهم تجمعات إرهابية وأنهم أحزاب إرهابية، الآن حصص الحق لقد دمروا عالمنا العربى، والإسلامى وشوهوا سمعة عقيدتنا السمحة".