شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات موسعة لرفع السيارات المهملة لتسيير الحركة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لفرض الانضباط بالشارع والتركيز على رفع كل السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، والتركيز على رفع كل السيارات المتروكة والمتهالكة والمهملة بالشوارع تجنباَ لاستخدامها فى أية أعمال تخريبية ، وتسليمها للمرور في حالة وجود لوحات معدنية عليها أو التحفظ عليها بمخازن الأحياء فى حالة عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية وسداد الغرامات المقررة والتعهد بعدم تركها في الشارع مرة أخرى.

وفى هذا الصدد أسفرت الحملات المكبرة على مدار الثلاثة أيام الماضية حتى أمس بأحياء النزهة والمطرية والمرج والسلام أول والبساتين وشبرا والسيدة زينب والخليفة عن رفع أكثر من 13 سيارة متروكة بماركات مختلفة تم رفعها بمعرفة أوناش المرور وإيداعها بمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء المعنية.



وأعلن اللواء هشام أبو النصر، مدير ادارة شرطة المرافق أنه تنفيذاَ لتوجيهات محافظ القاهرة بفرض الانضباط بالشارع والتواجد الأمنى والنظام ورفع كل الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة جميع التعديات ومواجهة جميع المظاهر السلبية بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة ككل بالتنسيق مع أجهزة الأحياء، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الاحياء وتطهير الأرصفة للمارة وفتح الشوارع المغلقة وتسيير الحركة المرورية بالمحاور والميادين أسفرت الحملات الموسعة بالمناطق الأربعة مجمعة عن تحرير 102 محاضر إشغال طريق و400 إزالة إدارية و37 محضر إدارة بدون ترخيص و25 محاضر تلوث بيئة ومصادرة 5 توك توك وتحرير 42 محضر بائع متجول مع رفع 7عربات يد لبيع الخضار وإزالة 5 لافتة إعلانية مخالفة و4 فاترينة لبيع مأكولات و6 عربات فول ، وشملت الحملة ايضا تنفيذ 8 قرارات غلق إدارى، تم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.