وزير الأوقاف يعتمد صيانة وترميم 111 مسجدا و4 مقرات على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مذكرة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لـ 111 مسجدًا على مستوى الجمهورية، والمساجد هى :- القاهرة القاهرة 1-مسجد المتبولي بركة الحاج المرج 2 البرماوي كفر أبو صير 3 مسجد اديال أبو وافية 4 ديوان عام الوزارة باب اللوق 5 علي زين العبدين السيدة زينب 6 مسجد العبور بجوار سور الهيئة اثر النبي دار السلام 7 الست شتيا شارع جمال عبد الناصر كوتسيكا 8 مخزن الملحق بمسجد الرحمة عابدين 9 معهد طرة طرة البلد 10 الإمام الليثي مصر القديمة 11 أنس بن مالك عزبة الباجور حلوان الجيزة الجيزة 12-عمر عبد المجيد-اللشت العياط 13 عبد الحليم نجم الدين برويش العياط 14 الزرابي الرقة البحرية أطفيح 15 الاستقامة الفهميين الصف 16 العتيق المرازيق الكفر البحري البدرشين 17 عمر بن الخطاب قصعة 2 الواحات البحرية 18 مجد الإسلام الباويطي الواحات البحرية 19 بني سويف الرحمن قرية باها بني سويف 20 الرحمن عزبة حسن راضي ونا الفس الوسطى 21 الرحمن دلاص ناصر 22 الشيخ خطاب الغربي-الشنطورة سمسطا 23 المنيا نور الإسلام قرية عزام طوخ المنيا أسيوط أسيوط 24أولاد قفطان بناحية عرب أبو كريم ديروط 25 السلام عزبة الحاج فرغلي دسوقي-العتامنة منفلوط 26 الحضايرة-الخوالد ساحل سليم 27 الهادي البشير-المراكبية البداري 28 آل موسى بناحية الزاوية أسيوط 29 سوهاج الطوايلة-خارقة جرجا 30 الرحمن الديابات طريق جبانة الحواويش اخميم 31 الشولة القرعان جرجا 32 الشهداء نجع الشيخ محمد أولاد نصير سوهاج 33 أبو بكر الصديق نجع دياب المنشاة 34 المناصير طما 35 المواحي الشيخ يوسف المراغة 36 محمد أبو البقا طهطا 37 الرحمن نجع الكابلات ساقلتة 38 عمر بن الخطاب قرية الساحل قبلي البلينا 39 زيد بن حارثة دار السلام 40 الهريف البحري الخزندارية طهطا 41 السلام-دار السلام دار السلام 42 قنا الرحمة ساحل دراو نقادة 43 نصر الله الكلاحين قفط 44 أبو سلطان خزام قوص 45 الأقصر عمر بن الخطاب حاجر كومير إسنا 46 فكري سليم-العصارة-قامولا القرنة 47 المصباح-نجع الحدادين القرنة 48 الرحمن عزبة أبو حمدان-أبو دغار ارمنت 49 الدويكات-البغدادي البياضية 50 السلام نجع احمد إبراهيم المدامود الزينية 51 الساحة منشاة العماري الأقصر 52 الأخوين نجع الخطباء الأقصر 53 أسوان السبعين كوم امبو 54 شمال سيناء أقرأ قرية البشاير العريش 55 الزهور قرية الزهور العريش 56 النصر ميدان النصر العريش 57 التعمير قرية الخربة بئر العبد 58 النصر قرية النصر بئر العبد 59 السيد البدوي قرية أم بئر العبد 60 مرسى مطروح الصفا ل7 مطروح 61 الشولي غرب غرب مطروح 62 عباد الرحمن سيوه 63 الغربية عزبة أمين الخولي مسير قطور 64 الروضة كفر عصام طنطا 65 دمياط السجان البصارطة دمياط 66 النواصرية كفر سعد البلد كفر سعد 67 الكبير العبيدية فارسكور 68 الشرقي كفر حميد دمياط 69 الشرقية السلاوي -الزقازيق الزقازيق 70 الشراقوة بالجديدة منيا القمح 71 صدقي عزبة صدقي بساتين بلبيس 72 القدس صان الحجر صان الحجر 73 الشاعر عزبة الشاعر بني عبس أولاد صقر 74 إسماعيل منيع المناصرة الحسنية 75 خالد السبكي عزبة السبكي الإبراهيمية 76 موسى نصار أكياد القبلية فاقوس 77 خلوة دبوس المحمودية ههيا 78 أبو مشهور-طاروط الزقازيق 79 المنوفية الرحمة الطرانة غرب السادات 80 الرحمة سنتريس اشمون 81 الكبير قرية سمان الباجور 82 سيدي شبل الشهداء 83 السنة المحمدية فيشا منوف 84 المدينة المنورة منوف 85 الصالحين-كفر المنشي قويسنا 86 البحيرة الرحمة بقرية العسكر أبو حمص 87 ناصر البوصيلي رشيد 88 الصفا والمروة ادكو 89 الشاكرين وادي النطرون 90 عزبة الديك الدلنجات 91 الصحابة حوش الطايش آيتاي البارود 92 احمد محسن شبرا خيت 93 عويدات الاقبعين حوش عيس 94 سوق الآخرة وادي النطرون 95 إدارة أوقاف أيتاي البارود أيتاي البارود 96 الرحمة-بولس كفر الدوار 97 الدقهلية أبو سكينة الشامولي بلقاس 98 الريان بعزبة الشعيرة ميت سلسيل 99 النور عزبة أبو سعيد طهواي السنبلاوين 100 السلام بالمنزلة المنزلة 101 صقر قرية العمارنة المنزلة 102 الكبير الجعافرة ميت سلسيل 103 الكبير بناحية ميت الحلوج دكرنس 104 عزبة المحاجيه(أبو سيد) السنبلاوين 105 الشابوري بطنبول الكبرى السنبلاوين 106 الإسكندرية المنشية البحرية المنتزة 107 التوفيقية الجديدة ذرذارة خورشد 108 ضياء الإسلام شارع الزمخشري باكوس 109 كفر الشيخ صلاح عزبة صلاح سيدي سالم 110 قرية أريمون كفر الشيخ غرب كفر الشيخ 111 سيدي عبد الرازق كفر الشيخ إضافة إلى أربعة مقرات وهي : إضافة إلى أربعة مقرات وهي : قاعات مسجد النور بالعباسية . استراحة مسجد النور بالعباسية. استراحة مسجد عين الحياة ش مصر والسودان – حدائق القبة . ديوان عام مديرية أوقاف البحيرة .

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