"الصحفيين" تناشد أعضائها المشاركة في الانتخابات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

ناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، أعضاء النقابة، الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية المحدد لها، غدًا الجمعة، والمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و(52) لعضوية المجلس.

وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة، إن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% +1 من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم 8624 يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى فى 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة استعانت بـ(31) مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار "عبدالرحيم"، إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 2 مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وأكد رئيس اللجنة، أنه فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.