رئيس "انتخابات الصحفيين" يكشف عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن إجمالي عدد الصحفيين المُقيدين بجدول المشتغلين، وهم أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت، والذي يبلغ عددهم 9259 شخصًا.

وقال "عبدلرحيم"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إجمالي عدد الصحفيين المُسددين لاشتراك النقابة ولهم حق التصويت بلغ 8623 عضوًا، بينما بلغ إجمالي عدد الصحفيين غير المسددين لاشتراك النقابة، ولا يحق لهم التصويت إلا عقب سداد 636 جنيهًا.

وناشد "عبدالرحيم"، الزملاء الصحفيين الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين باللجنة الأخيرة، سرعة إنهاء الإجراءات وسداد رسوم النقل واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.