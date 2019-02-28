انت الان تتابع شكري: من المهم الاستثمار في الأردن ودعم استقراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية سامح شكري على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم الاستقرار في الأردن الشقيق واقتصاده. وصرح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري شدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الأردن، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات تهدد استقرار المنطقة، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الأردني، والذي عقد في لندن وشارك فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد أيضا خلال الجلسة على حرص مصر على الدفع قدما بمسار العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمار وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين على نحو يخدم المصالح المشتركة ويلبي آمال