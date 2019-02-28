انت الان تتابع بعد حادث محطة مصر.. نقل البرلمان في حالة انعقاد دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم الفاجعة الكبيرة والنقاط السوداء، التى ظهرت فى حريق محطة مصر، إلا أن هناك نقطة بيضاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمقر هيئة السكك الحديدية، على هامش تفقد وفد برلمانى لموقع الحادث، أن النقطة البيضاء تتمثل فى تعامل الدولة باحترافية مع الحادث، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة معاقبة المقصرين، فضلا عن سرعة الشعور بالمسئولية السياسية للوزير وتقديم استقالته، وكذلك القرار الجريء بقبول رئيس الوزراء استقالة وزير النقل هشام عرفات.
وأكد عبد الواحد، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، لحين التغلب على كافة المشكلات التى تواجه الهيئة، قائلا: "التطوير لم يبدأ الآن، ولكنه بدأ منذ فترة".وعقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، اجتماعا مغلقا، اليوم، مع الدكتور عمر سعد نائب وزير النقل وأشرف شعلان رئيس هيئة السكك الحديدية،
وأكد عبد الواحد، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، لحين التغلب على كافة المشكلات التى تواجه الهيئة، قائلا: "التطوير لم يبدأ الآن، ولكنه بدأ منذ فترة".
وعقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، اجتماعا مغلقا، اليوم، مع الدكتور عمر سعد نائب وزير النقل وأشرف شعلان رئيس هيئة السكك الحديدية، على هامش تفقد الوفد موقع الحادث الذي شهدته محطة سكة حديد مصر، صباح أمس الأربعاء، وراح ضحيته 22 شخصا و43 مصابا، والوقوف على ملابسات.
وضم الوفد النواب رزق راغب، محمد عبد الله زين، خالد عبد المولى، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.
يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، كلف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل لحين تعيين وزيرا للنقل.
جثث متفحمة.. ما حدث في محطة مصر لحظة بلحظة (تغطية)
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