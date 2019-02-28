انت الان تتابع معلم يعتدي على طالب.. وقرار عاجل من التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تداول مشتركون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، فيديو يكشف قيام مُعلم بالتعدي على طالب بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، وهو التصرف الذى أثار حفيظة المواطنين، وقوبل بتعليقات مليئة بالسخط والغضب الشديد بسبب الطريقة التي تعدى بها المعلم على الطالب ووصفوها بـ"الصعبة"، وطالب عدد كبير من الذين شاركوا الفيديو بالتأكد من مصدر الواقعة والتحقيق الفوري مع المُعلم، وشدد آخرين على ضرورة توضيح الأسباب التى دفعت المُعلم للتعدي على التلميذ بهذه الطريقة.

ووسط اشتعال السوشيال ميديا، سارعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتأكيد على صحة الواقعة، موضحة أن الواقعة حدثت بالفعل بإحدى المدارس التابعة إلى إدارة شرق التعليمية. وقال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم استبعاد المعلم من المدرسة وإيقافه عن العمل وإحالته