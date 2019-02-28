معلم يعتدي على طالب.. وقرار عاجل من التعليم

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تداول مشتركون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، فيديو يكشف قيام مُعلم بالتعدي على طالب بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، وهو التصرف الذى أثار حفيظة المواطنين، وقوبل بتعليقات مليئة بالسخط والغضب الشديد بسبب الطريقة التي تعدى بها المعلم على الطالب ووصفوها بـ"الصعبة"، وطالب عدد كبير من الذين شاركوا الفيديو بالتأكد من مصدر الواقعة والتحقيق الفوري مع المُعلم، وشدد آخرين على ضرورة توضيح الأسباب التى دفعت المُعلم للتعدي على التلميذ بهذه الطريقة.
ووسط اشتعال السوشيال ميديا، سارعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتأكيد على صحة الواقعة، موضحة أن الواقعة حدثت بالفعل بإحدى المدارس التابعة إلى إدارة شرق التعليمية. وقال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم استبعاد المعلم من المدرسة وإيقافه عن العمل وإحالته
ووسط اشتعال السوشيال ميديا، سارعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتأكيد على صحة الواقعة، موضحة أن الواقعة حدثت بالفعل بإحدى المدارس التابعة إلى إدارة شرق التعليمية.
وقال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم استبعاد المعلم من المدرسة وإيقافه عن العمل وإحالته إلى جهات التحقيقات بالشئون القانونية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.
وأكد القائم بأعمال وكيل الوزارة، أن التحقيقات ستكشف الأسباب التى أدت إلى قيام المعُلم للتعدي على الطالب بهذه الطريقة، مطالبا بانتظار جهات التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
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