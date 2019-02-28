انت الان تتابع سفارة أمريكا تقلل منشوراتها احتراما لضحايا محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حريق محطة مصر
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن أنها ستقلل المنشورات، اليوم الخميس، على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها احتراما لحالة الحداد على أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر في منطقة رمسيس، الذي وقع صباح أمس الأربعاء، وقالت السفارة على صفحتها عبر موقع "فيسبوك": "قلوبنا مع أسر الذين فقدوا أحباءهم أو أصيبوا في الحادث المأساوي في محطة سكك حديد مصر"، مضيفة: "احتراما لحالة الحداد، ستقوم السفارة بتقليل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس".
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال تفقدها مستشفى دار الشفاء، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع ضحايا حادث قطار محطة مصر لـ22 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية، مضيفة أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال تفقدها مستشفى دار الشفاء، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع ضحايا حادث قطار محطة مصر لـ22 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية، مضيفة أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها. وتفقدت الوزيرة برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة.
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