شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة بمستشفى معهد ناصر: توفير الرعاية الطبية والنفسية للمصابين وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس، الحالة الصحية لمصابى حادث قطار «محطة مصر» بمستشفى معهد ناصر، للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية والنفسية لهم.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين سواء بالغرف الداخلية، أو بالرعاية المركزة، انهم يحظون بكافة الرعاية الطبية الفائقة، مشيرة إلى تعافى أحد المصابين بالمستشفى، حيث من المنتظر خروجه اليوم بعد تلقيه العلاج والرعاية اللازمة.

وتقدمت وزيرة الصحة بخالص الشكر لكافة المواطنين، الذين سارعوا إلى بنوك الدم للتبرع بدمائهم للمصابين، مشيرة إلى أنه لدينا مخزون استراتيجى كافى من أكياس الدم من مختلف الفصائل، ولكن هذا لا يمنع الوقوف امام وطنية وحرص المصريين على ترسيخ مبدء التبرع بالدم.

يذكر أن وزيرة الصحة كانت قد أعلنت في زيارتها صباح اليوم، لمستشفى دار الشفا لتفقد حالة المصابين، على تخصيص الخط الساخن «137» لتلقى إستفسارات المواطنين عن أسماء وأماكن المصابين، كما تم إتاحة كشف بأسماء المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها لتعرف واطمئنان ذويهم عليهم.