شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وإغلاق موانئ.. موجة طقس سيئ تضرب المحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من المحافظات موجة من الطقس السيئ، اليوم الخميس، وتعرض بعض منها إلى سقوط أمطار غزيرة، تسببت في إغلاق العديد من الموانئ.

في الدقهلية، شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، وقامت السيارات التابعة للمراكز والمدن بكسح المياه من الشوارع الرئيسية بالمدن. وفى الإسكندرية تعرضت أجزاء من الساحل الشمالى لأمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وتوقفت حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي، تزامنا مع نوة السلوم. وتسببت الأمطار في ارتباك حركة المرور بسبب تراكم المياه ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لشفط المياه.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وحرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، وعمليات الشحن والتفريغ بالسفن على الأرصفة تجري بصورة طبيعية.

وفي القليوبية، تعرضت مدن وقرى المحافظة لأمطار خفيفة، وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفى المنيا، نشرت الإدارة العامة للمرور فرقا مرورية بالطرق السريعة والإقليمية للحد من السرعات، بسبب شدة الرياح والتقلبات المناخية، كما وضعت حواجز وعلامات إرشادية للحد من السرعات ونشرت فرق رادارات لضبط المخالفين.

وفى شمال سيناء، تعرضت مختلف مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية، ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير، بجانب انخفاض كبير في درجة الحرارة وموجة من البرودة .

وتسببت العاصفة الترابية في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء، خاصة الطريق الدولى (العريش- القنطرة شرق) والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء، خاصة طريق (السويس- الحسنة- نخل) و(العريش- الحسنة- نخل) ومختلف الطرق الفرعية، بجانب قطع التيار الكهربي عن عدد من مناطق المحافظة.

من جانبه، قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وفى الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن المحافظة تغيرات مناخية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس البارد وتكاثف للسحب المنخفضة لاحقها سقوط أمطار متوسطة.

وفى السويس، اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 35 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-4 أمتار، والضغط 1009 مللى بار، وقوة البحر 5 درجات وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وفى كفر الشيخ، قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بالمحافظة، إن حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس توقفت تماما لليوم الثاني بسبب شدة العواصف والرياح، كما تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد حرصا على سلامة الصيادين والمراكب.

ومن ناحية أخرى، شهدت مدن وقرى المحافظة عواصف ورياح شديدة إضافة للأمطار لفترات خاصة بشمال المحافظة.

رياح في شوارع القاهرة

رياح في شوارع القاهرة

رياح في شوارع القاهرة

سقوط الأمطار على شوارع الإسماعيلية

سقوط الأمطار على شوارع الإسماعيلية

سقوط الأمطار على شوارع الإسماعيلية