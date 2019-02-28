شكرا لقرائتكم خبر عن منير يخصص نسبة من أرباح حفله لصالح بنوك الدم و«أهل مصر للحروق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الفنان محمد منير نسبة أرباح حفله، غدًا الجمعة، لصالح مستشفى أهل مصر للحروق وبنوك الدم «لدعم أهالينا من المصابين جراء الأحداث العنيفة التي حدثت» في واقعة جرار قطار محطة مصر برمسيس.

وقال منير، في بيان: «صوتي هو سلاحي الوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لمواصلة خدمة المجتمع، فلابد علينا جميعا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث».

ويأتي الحفل بعنوان «وحشتنا يا منير» باعتباره عودة الكينج للحفلات بعد غياب دام لما يقرب من عام ونصف.

واستغرقت أعمال تجهيزات الحفل أكثر من خمسة أيام متتالية، استعدادًا للقاء الذي ينتظره جمهوره بعد غياب طويل منذ مارس الماضي عندما أحيا منير حفله الأخير في ساحة معبد الكرنك في حفل ختام احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وقال القائمون على تنظيم الحفل إنه سيتم إجراء عدد من التعديلات على برنامج الحفل وفقا لما طلبه منير ليكون حفلا مختلفا، وبمثابة مفاجأة للجمهور.

ومؤخرًا، صدر للكينج أحدث أغانيه بعنوان «ابعد عنيك عني»، التي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، فسبق أن طرح من الألبوم 4 أغنيات هي (روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية).