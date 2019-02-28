شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم بطل إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الخميس، اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، المواطن وليد مُرضى الفقي، المقيم بقرية الحامول مركز منوف، نظراً لما قام به من دور بطولي في إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر، والذي وقع صباح أمس، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة منوف ووكيل وزارة الصحة.

حيث قدم محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية للبطل، مؤكداً على أن ما قام به ليس بغريب على شعب المنوفية، فمحافظة المنوفية سباقة ورائدة دائماً في احتواء الأزمات بمعدن شعبها الأصيل الذي يظهر وقت الشدة.

هذا وقد قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر المتوفين داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على أننا جميعاً أبناء وطن واحد نعمل من أجل رفعته وتقدمه. هذا وقد أعرب المواطن عن سعادته وشكره بهذا التكريم ولقائه بمحافظ المنوفية.

جدير بالذكر أن المواطن وليد مرضى يبلغ من العمر 38 عامًا ويعمل بائعاً في أحد الأكشاك التابعة للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم على أحد أرصفة قطارات محطة مصر، والذي تصادف وجوده بالعمل أثناء وقوع الحادث، وعلى الفور هرع لإنقاذ المصابين.