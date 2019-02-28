شكرا لقرائتكم خبر عن قصّة «شهيد الإسعاف».. «خالد» أفنى حياته في إنقاذ الضحايا ومات غريبًا على رصيف 6 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«وفاة المسعف خالد عبد المنعم، سائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس، متأثرًا بإصاباته في حادث جرار محطة مصر بنسبة حروق ٨٥%، وتم نقله للعناية بمستشفى الشفاء بالعباسية على جهاز تنفس، لكنه توفى، صباح الخميس».. كلمات قليلة في بيانٍ مُقتضب لهيئة «الإسعاف المصرية» عن مُسعف توفى خلال حادث «محطة مصر»، دون الإشارة إلى هويته أو قصتهُ.

«المصري اليوم» حاولت التوصل إلى قصة «المُسعف»، ضحية الحادث.

عبّر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، لأعضاء النقابة العامة للعاملين في هيئة الإسعاف المصرية، كتب أحدهُم: «البقاء لله.. توفى زميلنا (خالد عبد المنعم)، كان من أفضل الناس، طيب وعلى فطرته رحمهُ الله، اللهم ألهمنا وأهله الصبر»، عبارة قصيرة، تلتها أسئلة من زملائه المُسعفين: «خالد مات إزاي؟».

صباح الأربعاء، كان النهار يشق طريقه للسماء، واللمبات الملونة تُحيط بأرصفة قطارات محطة مصر، شبه الخالية، عبَرَ «خالد» الساحة المكشوفة، أخرج التذكرة من جيب سترتهُ الرسميّة، أشعل سيجارة، ووقفَ ينتظر القطار المُتجه إلى الشرقية، كي يعود إلى أولاده «محمد» و«حمدي»، بعد يوم طويل وإنهاء «الوردية الليليّة»، إذ يعمل كسائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس، كما روى لنا، وائل سرحان، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين في هيئة الإسعاف، قصة وفاة زميله.

وفاة مسعف خلال حادث محطة مصر

83 كيلومترا، ما يُعادل ساعة تقريبًا، المسافة بين القاهرة والزقازيق، يقطعها «محمد»، الشاب الثلاثيني، يوميًا لمقر عمله في محطة مصر، كما يقول «وائل»، ويُضيف: «كان شخص كويس، إحنا متعوّدين نموت وإحنا بنسعف الناس، لكن مش بالصدفة».

في صورة قديمة، يقف «خالد» وسط زملائه، مبتسمًا، يتذكّر صديقه وزميله «وائل» الصورة، لكن إجراءات استخراج شهادة وفاة جثمان صديقه لن تمنحه وقتًا لاسترجاع الذكريات، إذ يحاول أهل وأصدقاء المُسعف الآن إخراج جثته، استعدادًا لدفنها في مثواه الأخير في الشرقية، أخبروا أبناءه الذين لم تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، أن والدهم سيعود اليوم إلى قريته، بعد أن تأخر عن موعد وصوله اليوم.

العاملون في هيئة الإسعاف المصرية

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية وفاة المسعف خالد عبد المنعم، سائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس، متأثرًا بإصاباته في حادث جرار محطة مصر بنسبة حروق ٨٥%، وتم نقله للعناية بمستشفى الشفاء بالعباسية على جهاز تنفس، لكنه توفى، صباح الخميس، متأثرًا بجراحه. وأشارت الهيئة في بيان مقتضب، الخميس، إلى أن المسعف سيتم دفنه اليوم بمسقط رأسه بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، متوجهة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملائه.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان أكدت أن عدد وفيات ضحايا محطة مصر ارتفع إلى 21 وفاة، ومازال 28 مصابًا بالمستشفيات يتلقون العلاج حتى الآن.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باستقبال الاستفسار عن ضحايا حادث محطة مصر على خط الطوارئ 137 تسهيلا على المواطنين، بدلا من الاتصال بالمستشفيات، مؤكدة أنه تم تجميع بيانات المتوفين والمصابين في الحادث وتوفيرها للكول سنتر 137.