- 1/52
- 2/52
- 3/52
- 4/52
- 5/52
- 6/52
- 7/52
- 8/52
- 9/52
- 10/52
- 11/52
- 12/52
- 13/52
- 14/52
- 15/52
- 16/52
- 17/52
- 18/52
- 19/52
- 20/52
- 21/52
- 22/52
- 23/52
- 24/52
- 25/52
- 26/52
- 27/52
- 28/52
- 29/52
- 30/52
- 31/52
- 32/52
- 33/52
- 34/52
- 35/52
- 36/52
- 37/52
- 38/52
- 39/52
- 40/52
- 41/52
- 42/52
- 43/52
- 44/52
- 45/52
- 46/52
- 47/52
- 48/52
- 49/52
- 50/52
- 51/52
- 52/52
شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى عن حادث القطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ستيفان روماتيت السفير الفرنسى بالقاهرة عمق العلاقات بين مصر وفرنسا مقدما تعازيه للشعب المصرى فى الحادث الأليم الذى شهدته مصر أمس، مشيرا إلى أن توقيع بروتوكولات الشراكة اليوم مع وزارة التضامن وعدد من الشركات الفرنسية ينم عن عمق العلاقات والتعاون المثمر بين الجانبين.
وجاء ذلك خلال فاعليات توقيع برتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمة الفرنسيين وبعض الشركات بهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وسمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى عن حادث القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.