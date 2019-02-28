شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تناشد الفلاحين لتسجيل بياناتهم للحصول على كارت الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين غير المسجلين بكارت الفلاح بسرعة التوجه إلى الجمعية الزراعية التابع لها حيازتهم، لاستكمال تسجيل بيانات الحائزين وخاصة الرقم القومى للحائز.

وتهيب الوزارة بجميع المزارعين بأن ذلك يأتى تمهيداً لإلغاء الحيازة الورقية، وضمان سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة مدعمة، ومبيدات وتقاوى مميزة، فضلاً عن العديد من المزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنظومة الجديدة.