شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء دبلومة الطب بأكاديمية الطيران وتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى، من دبلومة طب الطيران وحصل دكتور ألكسندر من دولة تنزانيا على دبلومة طب الطيران من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والتى استمرت شهرا متواصل بأحد فصول الأكاديمية بمبنى وزارة الطيران المدنى.

ويتم تدريس دبلومة طب طيران للحاصلين على كليات الطب وتستغرق الدبلومة شهرا واحدا وتقوم بتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين، والتى تم إعادتها بهم توقف 9 سنوات، وهو مجال غير موجود فى الشرق الأوسط باستثناء دولة قطر.

وتمثل الأكاديمية صرحا كبيرا يقع داخل مطار أكتوبر على بُعد 20 كيلو مترا من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات، يعمل على إعداد الطيارين وبنائهم وتجهيزهم لقيادة الطائرات، ويهتم بالدارسين الأجانب، حيث يحظى بتوافد كبير من الدول العربية على رأسها العراق وليبيا والعديد من دول أفريقيا.

وتشهد الأكاديمية نهضة كبيرة من تجهيز معامل للدارسين، وقاعات تحتوى على مجسمات 3D لتعليم الطلاب الدارسين، وتحتوى على 3 كليات هم الكلية المصرية لعلوم الطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة، وتحتوى على أكثر من 150 برنامجا فى مجالات متعددة منها هندسة صيانة الطائرات، وتمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات الإيكاو والإيازا.