شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى السابعة ونصف من صباح اليوم، كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة فى محافظة بورسعيد.

ووفقا لبيان المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، كان فى البابا لدى وصوله نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والآباء كهنة الكنيسة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لحدث التدشين.



البابا تواضروس

وبدأت قبل وصول قداسة البابا الصلوات التمهيدية لتدشين الكنيسة بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا قزمان أسقف شمال سيناء والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا بموا أسقف السويس.



البابا تواضروس

وبدأ قداسة البابا بعد ظهر أمس زيارة رعوية لإيبارشية بورسعيد، هي الأولى لقداسته منذ بدء حبريته للإيبارشية التي أسست عام ١٩٧٦ بسيامة نيافة الأنبا تادرس مطرانها الحالي أسقفًا لها بيد المتنيح البابا شنوده الثالث.



اللوحة الارشادية

ووضع قداسة البابا تواضروس حجر الأساس لكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمدينة الرياضية بحي الضواحي وأقيم له حفل استقبال بمقر المطرانية ببورسعيد وافتتح معرض مقتنيات المتنيح البابا شنوده الثالث الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ببورسعيد ثم توجه بالمعدية إلى بورفؤاد حيث عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي بكنيسة مارمرقس الرسول هناك.