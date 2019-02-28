شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مقر ورش أبى غطاس، والتى انطلق منها جرار رقم 2302 نحو رصيف 6 بمحطة مصر وتسبب فى حادثه أمس الأربعاء.

من جانبه قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن علاء فتحى، سائق الجرار المتسبب فى حادث محطة مصر، هو من يتحمل المسئولية فى هذا الحادث، وقرر النزول من الجرار لمعاتبة سائق الجرار الثانى الذى اصطدم به، وترك "التعشيق" على سرعة 8 وعجل الجرار ظلت دائرة إلا أن التصاق القطار الآخر به منع حركته فى البداية قبل أن ينطلق بمجرد فك حالة الاشتباك بينهم.

أضاف رسلان، خلال حديثه مع وفد لجنة النقل الذى نظم زيارة ميدانية لمحطة مصر، أن الجرار بمجرد انطلاقه قطع المسافة للمحطة فى دقيقة، والغريب أن تحرك الجرار بهذا الشكل أمر نادر للغاية، إلا أن السائق كان "غشيم"، مشيرا إلى أن منظومة السكك الحديد تحتاج لتحويلها للنظام الكهربائى بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وانفعل رسلان ردا على تساؤلات أعضاء الوفد البرلمانى: "منظومة 9 آلاف كيلو متر وصلت لمرحلة لا يمكن تخيلها، فالسكك الحديد بقالها 40 سنة فى مصيبة ومحدش قرب منها"، منوها أن مطالب الهيئة السكك الحديد من البرلمان هى زيادة الاعتمادات المالية لها، وضرورة وجود عمالة فنية كافية، وسيتم تقديم مذكرة بهذه المطالب للبرلمان".