موجز 1.. التحقيقات الأولية فى حادث قطار محطة مصر: سائق الجرار المسئول الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها ما كشفته التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى الحادث أن سائق الجرار هو سبب الحادث ، وأيضا ماقالته قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم بدء إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر لبدء صرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء. وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم : وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم : أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات فى حادث قطار محطة مصر، إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.

قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم بدء إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر لبدء صرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء.

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى الحادث الذى وقع صباح أمس الأربعاء بمحطة سكك حديد مصر، وأسفر عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 34 آخرين أن الجرار سبب الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى محطة مصر، لصيانة القطار وإعادته إلى وحدته.

بعشرات الآلاف من التغريدات، تصدر هاشتاج #خاف_انت_طلعت_لوحدك، قائمة الترند فى مصر، الذى جاء ردا على الهاشتاجات المضللة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسيء للدولة المصرية وتعمل على صناعة الفوضى وتضليل المواطنين.

201709131147114711 أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تخصيص خط ساخن رقم 137 للاستفسار عن المصابين فى حادث قطار محطة مصر.



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