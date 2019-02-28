شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعيد طعيمة: كذابو الجزيرة خدعونى لإجراء مداخلة وفهمونى إنهم"العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قناة الجزيرة القطرية بخداعه بعد أن كذبت عليه ليجرى مداخلة معها للتعليق على حادث محطة مصر الذى وقع أمس الأربعاء، فأوهمته بأنها قناة "العربية"، مؤكدا عدم علمه بأنها قناة الجزيرة.

ونفى النائب سعيد طعيمة، فى اتصال تليفونى مع لـ"الخليج 365"، أنه أجرى أى مداخلات مع قناة الجزيرة، قائلا: "أنا عمرى ما طلعت مع قناة الجزيرة ولا عمرى عملت مداخلات معاها ولا أقبل أن أعمل مداخلة مع هذه القناة الكاذبة، ما حدث أن إحدى القنوات اتصلت بى لإجراء مداخلة بشأن حادث وقالت لى إنها قناة العربية وعلى هذا الأساس أجريت المداخلة، وتعرضت للخداع بعدما اتضح أنها قناة الجزيرة".

جدير بالذكر أن قناة الجزيرة القطرية المدافعة عن جماعة الإخوان الإرهابية تتخذ موقفا عدائيا من مصر ودأبت على ترويج الشائعات والأكاذيب، نشرت مقطع فيديو على صفحتها وعلى موقع "يوتيوب" لمداخلة لها مع النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب المصرى يعلق خلالها على حادث محطة السكة الحديد.