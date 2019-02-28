شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكلف مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور، للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد مصر، وذلك عقب حادث أمس.

وشدد الوزير على ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية للأماكن التى تعرضت للحادث أمس، بما يسهم فى تحقيق عنصر الأمن والسلامة.