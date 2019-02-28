شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يعلن حاجته لـ 27 وظيفة من الوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل عدد من الوظائف القيادية، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

1 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية

2 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية

3 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية

4 رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية

5 رئيس الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية

6 رئيس الإدارة المركزية لمكتبة الأزهر والمخطوطات

7 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

8 رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية

9 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية

10 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية

11 رئيس الإدارة المركزية لأمانة اللجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية

12 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

13 رئيس الإدارة المركزية لأمانة هيئة كبار العلماء

14 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

15 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مرسى مطروح الأزهرية

1- مدير عام الإدارة العامة للإعلام

2 مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية

3 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالجيزة

4 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالقليوبية

5 مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالإسكندرية

6 مدير عام الإدارة العامة للإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية

7 مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ

8 مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة بنى سويف

9 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني مرسى مطروح

10 مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ولجان الهيئة

11 مدير عام الإدارة العامة لشئون هيئة كبـــار العلمـــاء

12 مدير عام الإدارة العامة لصيانة المباني واعمال الإنشاءات

وللاطلاع على اشتراطات شغل هذه الوظائف موضحة بلوحة الإعلانات بمقر ديوان مشيخة الأزهر الشريف بحديقة الخالدين بالدراسة، وعلى المتقدمين استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية بمشيخة الأزهر أو الإدارة العامة للشئون الوظيفية أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية طلب شغل الوظيفة.

على أن يرفق به: 1ـ بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

2ـ بيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

3ـ عدد 6 صور شمسية حديثة ــ صورتين من بطاقة الرقم القومي.

وتُقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بحديقة الخالدين بالدراسة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم الأحد الموافق 3/3/2019م وحتى نهاية يوم الإثنين الموافق 18/3/2019م، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة أو التي تَرِدُ بالبريد أو التي تسلم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان.