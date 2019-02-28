شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألبانيا يزور جامعة الدول العربية ويلتقى أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رئيس جمهورية ألبانيا الير ميتا، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،والتقى خلالها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط . وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ألبانيا يزور جامعة الدول العربية ويلتقى أبو الغيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.