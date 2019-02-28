مجلس وزراء الصحة العرب يعتمد مشروع القانون الاسترشادي للتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب مشروع القانون الاسترشادي حول التأمين الصحي.

ودعا المجلس - في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ51 التي عقدت اليوم الخميس بالجامعة العربية برئاسة الإمارات - اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد لاستكمال عملها من أجل إعداد مشروع القانون الخاص بأخلاقيات "الدراسات السريرية والدوائية"، وإعداد مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا ومن لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تمهيدا لعرضه على المجلس في دورته القادمة .

وحث المجلس، الدول الأعضاء على تطوير البحث في خدمات نقل الدم ومراجعة الهياكل التنظيمية لمراكزها الوطنية بما يساعدها على أداء عملها بالشكل المطلوب وتسهيل نقل الدم للفصائل النادرة بين الدول الأعضاء عند الضرورة.

وكلف المجلس، أمانته الفنية بإعادة تعميم البيان الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في بيروت يناير الماضي بشأن أزمة النازحين واللاجئين على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما تضمنه بخصوص الجوانب الصحية وتقديم الدعم المناسب للنازحين واللاجئين في الدول العربية.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن في كافة المجالات الصحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية، وكذلك تقديم الدعم الصحي لجمهورية الصومال.

وكلف المجلس، أمانته الفنية بمتابعة تفعيل مبادرة "المحفظة الوردية" وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة في الدول العربية مع تخصيص مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار أمريكي من الصندوق العربي للتنمية الصحية لتفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.

واعتمد المجلس مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي وتعميمه على وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء للبدء في تفعيل هذا الاحتفال بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

واعتمد الوزراء مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب التي تلقيها مصر (رئيس المكتب التنفيذي للمجلس) أمام الدورة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية المقرر انعقادها في جنيف مايو المقبل.

واختار مجلس وزراء الصحة العرب موضوع التغطية الصحية الشاملة المقدم من وزارة الصحة بالمملكة المغربية محورا رئيسا للدورة وتعميم التجربة المصرية بشأن المسح الطبي الشامل على المستوى الوطني المعني بالأمراض غير السارية –غير المعدية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 على وزارات الصحة في الدول الأعضاء.

وقدم المجلس الشكر إلى الدول التي تقدمت بعرض تجاربها ومبادراتها الصحية الناجحة على الدورة، وطلب المجلس بتعميم تلك التجارب والمبادرات على الدول العربية للاستفادة منها.

ووافق المجلس على طلب السعودية بعرض تجربتها بمكافحة التبغ وكتابة السعرات الحرارية في مطاعم المأكولات السريعة وذلك أمام الدورة الثالثة والخمسين للمجلس في مارس 2020، كما وافق المجلس على طلب وزارتي الصحة في السودان وسلطنة عمان بعرض تجاربهما الصحية أمام المجلس في تلك الدورة.